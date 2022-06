Internações por síndrome respiratória seguem altas e 90% das UTIs pediátricas estão ocupadas em Rio Branco

- Publicidade -

O relatório divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) aponta que seguem altas as internações de crianças por causa das Síndromes Respiratórias Graves (SRAG). Com isso, das 20 Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) pediátricas existentes no estado, que estão concentradas em Rio Branco, 18 estavam ocupadas até essa quinta-feira (23).

Dessas 18 vagas ocupadas, 11 são por síndrome gripal e outras sete por outras comorbidades. A ocupação é de 90% das vagas disponíveis.

O estado do Acre vem enfrentando o aumento das internações de crianças com síndromes respiratórias graves e mortes pela doença. Até a semana passada, foram confirmados 10 óbitos de crianças.

Já em relação a enfermarias pediátricas, o estado conta com 66 vagas, sendo que 50 delas em Rio Branco, 39 estavam ocupadas. A maioria também por síndrome gripal (20).

No Juruá, onde há apenas leitos para crianças, 16 ao todo, e até esta quinta, 11 estavam ocupados. No Alto Acre, há 12 leitos adultos que podem ser convertidos para pediátrico conforme necessidade. Não há notificação de criança internada.

No Pronto-Socorro, a observação pediátrica tem sete salas disponíveis e seis estavam ocupadas.

Dia D de vacinação

Com cobertura da vacinação baixa em crianças, de 6 meses a menores de 5 anos, com apenas 19,69% do público-alvo, a Saúde do Acre organiza um mutirão de imunização contra a gripe e sarampo neste sábado (25).

O Dia D de vacinação vai ocorrer em todo estado e os municípios são responsáveis por escolher as unidades de saúde que estarão em funcionamento.

A imunização nos grupos prioritários terminaria no dia 3 de junho, mas, por conta da baixa procura, foi adiada.

Além dos grupos alvos, o mutirão de imunização também vai atender o público geral. Já a partir de segunda (27), as unidades básicas de saúde estaduais (UBS) vão atender a população geral e disponibilizar as vacinas. O morador precisa apresentar a carteira de vacina, CPF ou cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Quem deve se vacinar contra influenza?

• Idosos com 60 anos ou mais;

• Trabalhadores da saúde;

• Crianças menores de 10 anos;

• Gestantes e puérperas;

• Povos indígenas;

• Professores;

• Pessoas com comorbidades;

• Pessoas com deficiência permanente;

• Forças de segurança e salvamento e Forças Armadas;

• Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

• Trabalhadores portuários;

• Funcionários do sistema prisional;

• Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

• População privada de liberdade.