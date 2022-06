Instituto Dom Moacyr abre processo seletivo com salário de R$ 2,5 mil

- Publicidade -

O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (IEPETEC/Dom Moacyr) divulgou nesta segunda-feira (20) um edital para processo seletivo que vai selecionar mediador para cursos técnicos.

O selecionado receberá uma bolsa no valor de R$ 2,5 mil para atuar no regime de 30 horas semanais no Núcleo de Tarauacá.

As inscrições podem ser feitas de forma presencial, até quarta-feira (22), na Rua João Pessoa, bairro Ipepaconha, no horário das 08h às 11h30 e das 14h às 16h30.

No ato da inscrição o candidato deverá:

a) Entregar a ficha de inscrição totalmente/corretamente preenchida, o Cur- riculum Vitae, as cópias dos documentos comprobatórios, a saber: Diploma de Formação de Nível Superior, Certificados de Cursos realizados, Decla- rações de Experiências Profissionais, etc; e Documento de Identificação pessoal legível com foto e sem rasura, tudo em um único ENVELOPE;

São considerados documentos de identidade somente a carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública/Insti- tuto de Identificação, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pelas Polícias Militares, além das carteiras expedidas por Ór- gãos e Conselhos que, por força da Lei Federal.

Fonte/ Portal nahoradanoticia.com