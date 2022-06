Inscrições seguem abertas para 2ª etapa de Motocross

Com participantes de Peru e Bolívia, o Campeonato Acreano de Motocross realizará a sua 2ª etapa no próximo domingo, 20, às 10h, em Epitaciolândia, na pista do antigo aeroporto da cidade.

Para quem deseja participar, ainda dá tempo. As inscrições seguem abertas e podem ser confirmadas até o dia da prova.

As taxas de inscrição estão no valor de R$ 50 e R$70 para sócios. E para os demais, em torno de R$ 100 e R$ 170. O evento será disputado em sete categorias.

A premiação de R$ 7 mil para os cinco primeiros colocados será dividido.