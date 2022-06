Inscrições para o segundo dia de palestras online do Mês do Meio Ambiente estão abertas

Como parte da programação do Mês do Meio Ambiente, o governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac), abre as inscrições para o segundo dia de palestras online que serão ministradas na próxima quinta-feira, 9, a partir das 8h.

As palestras serão online e irão abordar o Mercado de Crédito de Carbono e a Legislação de Redução de Emissões provenientes de Desmatamento e Degradação Florestal (REDD); e o Pioneirismo no Acre – AFFIS – Indígenas REM Acre.

As inscrições para obter certificação devem ser realizadas até o dia 8.

A primeira palestra abordará o Mercado de Crédito de Carbono e Legislação REDD. A palestra se inicia às 8h30 e será ministrada pelo gestor de Políticas Públicas, José Luiz Gondim dos Santos.

José Luiz é presidente da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Estado do Acre (CDSA) e é especialista em Direito Constitucional pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). Mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), José também possui especialização em Modelos de Gestão; em Ciência de Dados e Big Data Analytics; e em Economia Brasileira Contemporânea, todos pela Faculdade Metropolitana (FM).

Os interessados em participar desta palestra devem efetuar suas inscrições por meio do link https://forms.gle/9GVMvjz8fcBc2U7a6.

A segunda palestra começa as 10h20 e abordará o Pioneirismo no Acre, e será ministrada por Francisca Arara. Francisca é do Povo Arara (Shawadawã) do Acre. Graduada em Licenciatura Indígena pela Ufac, atualmente é chefe de Departamento de Regulação no Instituto de Mudanças Climáticas do Acre (IMC) e presidente do Comitê Global e Regional para Parcerias com Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais da Força Tarefa dos Governadores.

Os interessados em participar desta palestra devem efetuar suas inscrições por meio do link https://forms.gle/W7BBjtGYQdZgwf3M9.

O link de acesso às palestras, disponibilizado pela Ufac, será enviado para os participantes por e-mail após a realização das inscrições.

Confira a programação completa do Mês do Meio Ambiente no link.

Fonte: Agência Acre