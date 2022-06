Inscrições para o Empreendedoras da Beleza encerram no próximo domingo 05

O Grupo Boticário está com inscrições abertas para a 3ª edição do Programa Empreendedoras da Beleza até o próximo domingo 05 de junho.

O projeto, que já profissionalizou quase cinco mil mulheres desde seu início, oferece pelo menos 15 mil vagas para os cursos gratuitos e online voltados para qualificação no setor de beleza e empreendedorismo.

Mulheres de todo território nacional podem se inscrever no programa, que nasceu na pandemia e oferece cursos de unhas, make e skincare, além de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e vendas. Os parceiros responsáveis pelas aulas serão a Conquer In Company, unidade de negócio da Escola Conquer voltada para treinamentos corporativos, e a Escola Madre. Os cursos possuem certificação de escolas renomadas no mercado e as inscrições podem ser feitas no site do programa (aqui). Para a participação no programa, serão priorizadas mulheres em situação de vulnerabilidade social, negras e trans.

Fonte/ Portal O Estado do Acre