Inscrições abertas para candidatas a Rainha do Rodeio da Expoacre 2022

Um dos eventos mais esperados da Expoacre, a escolha da Rainha do Rodeio estará com inscrições abertas, virtualmente, a partir de amanhã, dia 7 de junho, pelo Instagram @rainhadorodeioexpoacre.

Presencialmente, as inscrições ocorrerão a partir do dia 13 de junho, das 8h às 13h, na Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), localizada na Avenida Ceará, n° 1624 – Bairro Centro, no antigo Hotel Pinheiro.

Para participar, é necessário ter entre 18 e 32 anos e ser residente há mais de um ano em Rio Branco. As candidatas deverão apresentar RG e carteira de vacinação com as 3 doses da vacina contra a covid-19, e comprovante de endereço.

O evento, já tradicional, está em sua 23ª edição e é organizado pelos colunistas sociais Roberta Lima e Gigi Hanan, com o apoio da Associação dos Colunistas do Acre (Acos) e com a participação da coordenação da Expoacre 2022.

A pré-seletiva acontecerá no dia 16 de julho, durante a Festa do Peão de Boiadeiro, no Espaço Gran Reserva, com a presença de jurados, imprensa, fazendeiros e convidados. Os cantores Nayara Vilela e Gil farão os shows da noite.

A organizadora Roberta Lima reforça que, neste ano, o evento contará com novidades.

“Após dois anos suspensa por conta da pandemia da covid-19, a final do evento será uma festa grandiosa e popular. Aberta ao público, acontecerá no dia 23 de julho, na frente do Palácio Rio Branco, onde as torcidas e familiares das finalistas poderão estar”, reforça.

Nesta edição, as rainhas de eventos country do interior já estarão pré-aprovadas e estarão direto na final, sem participar das demais seletivas.

Mais informações: (68)99900-7278 e (68) 998414-6361.

Da escolha

Preparadas pelo produtor e expert em concursos de beleza Luís Vasconcelos, as finalistas irão passar por várias etapas, dentre as quais, entrevistas com os jurados e sessão de fotos com fotógrafo profissional.

Nestas etapas, é possível verificar a fotogenia e simpatia das candidatas. “A beleza física é um dos critérios, mas os jurados também avaliam a desenvoltura, a simpatia, a postura, a oratória e outros importantes quesitos”, frisa Roberta.

O concurso é sempre um sucesso. Em 2019 foram mais de 40 inscrições.