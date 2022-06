Influenciador que fez ménage com Bianca Andrade manda recado

- Publicidade -

Caliente! Como você viu aqui no ESTRELANDO, Bianca Andrade recentemente participou do Poccast e confirmou os boatos de que teria feito sexo a três com um casal na Farofa da GKay de 2018. O que a empresária não esperava é que Gabriel Roncatti, ex de Marina Ferrari, fosse mandar um recado relembrando a experiência.

Durante entrevista ao podcast, a ex-BBB havia optado por não revelar muitos detalhes do assunto.

– Não lembro. Só lembro da Marina, maravilhosa. Ai, gente, é um passado…

No entanto, Gabriel parece não ter conseguido esquecer do ménage e aproveitou a divulgação da notícia quente para deixar uma mensagem à empresária nos comentários de uma publicação no Instagram. Simples e direto, o rapaz escreveu:

Eu lembro, Bia… Inclusive, saudades.

Ui!

Fonte: Estrelando