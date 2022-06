Infectologista Thor Dantas declara apoio a Jenilson Leite: “Vou ajudá-lo no que for preciso”

A pré-candidatura ao Governo do Acre do deputado Jenilson Leite (PSB) tem ganhado cada dia mais o apoio da população acreana.

Nesta terça-feira (31), o também médico infectologista, Thor Dantas, declarou que Jenilson é a mudança necessária para o Acre nesse momento.

“Se tem uma pessoa que está movimentando positivamente o cenário político Acreano hoje é o colega Jenilson leite”, disse.

Thor falou não só das competências profissionais de Jenilson, mas de suas qualidades como gestor e cidadão. ” É jovem, dinâmico, inteligente e trabalhador. Sabe ouvir (característica muito importante pra liderança), ganhou grande experiência política como deputado e tem interesse genuíno e verdadeiro pelo bem público. Conheço muito bem. Foi meu residente. Treinei ele em infectologia e hepatologia. Um dos melhores residentes que já vi passar pelo serviço. Acredito que ele tem tudo pra fazer um excelente governo. Com foco nas soluções dos problemas reais da população, que são muitos”, escreveu.

Dantas finalizou afirmando que o pré-candidato pode contar com seu apoio. “Se sua candidatura se concretizar, terá meu voto e meu apoio. Vou ajudá-lo no que precisar. Precisamos muito de mudanças!! Do jeito que está, não da pra ficar”.

Jenilson agradeceu Thor pela confiança. “Nessa caminhada temos contato com o apoio de muita gente e isso tem sido gratificante e inspirador, pois é fruto de todo o trabalho que fizemos e da história que construímos, tanto como médico, como deputado que estou há 8 anos, e na vida. Vamos buscar honrar cada um desses amigos que depositam em nós a esperança de cuidar desse estado que tanto amamos”, afirmou o pré-candidato.