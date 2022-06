Indústrias acreanas que queiram participar da Expoacre já podem se inscrever

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e em parceria com o Sistema Federação das Indústrias do Acre (Fieac), abriu a pré-inscrição para as indústrias acreanas que queiram expor seus produtos na Expoacre, em Rio Branco.

“Essa exposição é uma grande vitrine para os produtos acreanos. Todos os anos, além da divulgação, os empresários fazem excelentes negócios na feira. E a inscrição promove acesso democrático a todos os interessados”, garante o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita.

Os cadastros devem ser realizados presencialmente na Assessoria de Realizações Institucionais da Fieac, localizada na avenida Ceará, 3727, em Rio Branco, até sexta-feira, 10. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. E também podem ser feitos pelo whatsapp (68) 9 9973-0124 ou no e-mail [email protected]

Os dados necessários para o cadastro são: razão social da indústria, produtos que a empresa pretende expor, nome do representante da empresa e número de telefone para contato.

O secretário reforça ainda que o espaço da indústria é muito especial na Expoacre: “É nesse ambiente que podemos demonstrar todo o potencial produtivo de nossas indústrias”.

A exposição será realizada de 30 de julho a 7 de agosto na capital acreana. A expectativa dos empresários é muito grande, pois o evento estava há dois anos suspenso, por conta da pandemia.

Fonte: Agência Acre