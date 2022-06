Indiana Jones 5 | Lucasfilm confirma estreia do novo filme em 2023

- Publicidade -

Durante painel na Star Wars Celebration, a Lucasfilm confirmou a estreia de “Indiana Jones 5” para 2023. Foi divulgada também a primeira imagem de Harrison Ford no filme dirigido por James Mangold.

O quinto filme de Indiana Jones conta com o retorno de Harrison Ford e as adições de Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones e Antonio Banderas no elenco.

A produção é de Frank Marshall (da franquia “Jurassic World”), e Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm. John Williams retorna como o compositor.

Fonte/ Portal burnbook.com