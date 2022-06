Implantação de balança de pesagem na Tucandeira é realizada pelo Estado

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Fazenda (Sefaz), trabalha na implantação de uma balança fixa no Posto Fiscal da Tucandeira.

O equipamento permite a precisão no momento da pesagem da carga. Para isso, a estrutura recebeu concretagem estrutural da plataforma, rampas de acesso, instalações elétricas, eletrônicas e equipamentos como semáforos, cancelas e câmeras, proporcionando segurança à pesagem e no acesso de veículos, reduzindo a possibilidade de erros operacionais e fraudes.

A Sefaz vem promovendo a modernização da gestão fazendária, por meio de equipamentos e investimentos que visam combater a evasão fiscal.

“Estamos maximizando a fiscalização nos postos de fronteira com o objetivo de evitar fraudes fiscais e, principalmente, combater a evasão fiscal”, pontuou o secretário adjunto da Receita Estadual, Clóvis Gomes.

A nova estrutura garantirá ao usuário agilidade na operação de fiscalização de peso, por meio da pesagem dos veículos de carga. “A fiscalização se faz necessária, ainda, para inibir o excesso de peso das cargas, pois compromete a qualidade do pavimento e reduz a vida útil das estradas no estado”, disse a engenheira civil da Sefaz, Marcela Oliveira.

balança será controlada por uma central computadorizada e monitorada pela fiscalização fazendária do Posto Fiscal. A nova balança está de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para fiscalizar o peso de caminhões e carretas que passam pelo posto fiscal.

Fonte/ Agência de notícias do Acre