Imagens Fortes: Carreta passa por cima de pai e filha na av. das Torres em Manaus

Na noite desta sexta-feira (3/5), o mototaxista, Marivaldo Pereira Santos e a filha, Ane Caroline Santos, morreram quando uma carreta passou por cima da motocicleta que eles estavam.

Marivaldo estaria retornando com a filha da faculdade onde ela estudava quando aconteceu o acidente. O grave acidente aconteceu na Avenida das Torres sentido bairro Novo Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com informações preliminares o condutor da carreta não prestou socorro e seguiu em frente. Momentos depois, mototaxistas encontraram a carreta e o condutor estacionando em um posto de combustível próximo ao local do acidente.

O presidente do Sindicato dos mototaxistas de Manaus, Rodinei Ramos, estava no local e contou que o motorista que conduzia a carreta confessou que bateu na motocicleta, mas não explicou porque não parou na hora.

As vítimas tiveram os corpos compactados com as vísceras e massa cefálica espalhadas pela via. Toda a área foi isolada para o trabalho de Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

A policia foi acionada e o condutor da carreta foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso.

Dezenas de mototaxistas se reuniram no local prestaram solidariedade a família das vitimas.

Por No Amazonas é Assim