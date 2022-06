IMAGENS FORTE:Jovem motociclista tem perna amputada após colisão com carro

É considerado grave o estado de saúde de um jovem identificado pel9 nome de Gustavo, que teve a perna esquerda amputada após se envolver em um acidente entre um carro e a moto que ele pilotava.

IMAGENS FORTES: Alertamos que as imagens abaixo são fortes resultantes de acidente de trânsito grave.

O acidente que dilacerou a perna do jovem Gustavo, foi registrado na noite desta sexta-feira, 03, na rua Quintino Bocaiuva.

De acordo com informações o rapaz pilotava a moto quando colidiu com o veículo sendo arremessado para a vegetação a margem da rua Quintino Bocaiuva, no centro do município de Sena Madureira, distante cerca de 140km de Rio Branco, a capital do Acre.



Com o impacto da batida a perna esquerda da vítima ficou dilacerada do joelho para baixo.

Uma equipe do SAMU encaminhou a vítima ao Hospital João Câncio em seguida o rapaz foi transferido para o Pronto Socorro de Rio Branco, onde passou por cirurgia e teve a perna amputada.

Segundo informações após a cirurgia a vítima foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva- UTI e o estado de saúde é delicado.

A dinâmica do acidente não foi divulgada pela polícia de Sena Madureira.