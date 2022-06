“Igual sapo”; Flamengo vai mal e empresário de Paulo Sousa cutuca Diretoria nas redes sociais

- Publicidade -

O Flamengo não foi feliz neste domigo (19), em duelo contra o Atlético-MG, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na primeira visita ao alvinegro mineiro nesta semana (as equipes se reencontram na quarta-feira (22), pelo jogo de ida da Copa do Brasil), o elenco comandado por Dorival Júnior protagonizou uma partida abaixo do esperado, com erros individuais e má atuações de peças essenciais para o ataque, com Arrascaeta e Gabigol.

O camisa 9 do Flamengo, inclusive, protagonizou um lance um tanto bizarro em campo – tentou, sem sucesso, cavar uma falta em disputa com um dos atletas do Galo, e perdeu a posse de bola do Rubro-Negro. Após o desempenho do artilheiro, a torcida flamenguista não poupou críticas pelas tentativas mal-sucedidas de ataque.

Em entrevista na beira do gramado, Willian Arão lamentou a derrota e reforçou o início de um novo trabalho, comandado por Dorival Júnior. “Parece clichê, mas é início de trabalho. Rever posicionamento, comportamento, estamos tentando nos adaptar. É mérito também do Atlético, time muito qualificado. A gente poderia ter feito mais. Vamos ver o que fizemos de errado, o que não fizemos, para na quarta sair vencedor“, afirmou o zagueiro.

Arão ainda relembrou a campanha vencedora de 2019, no qual foi protagonista ao lado dos colegas de elenco e do técnico Jorge Jesus. “A realidade hoje é essa. Mas tem muitos jogos ainda. Vamos pensar jogo a jogo, não dá para pensar lá na frente. Se não me engano, em 2019, também ficanms assim. Então, temos que melhorar, podemos melhorar e vamos atrás do prejuizo“, finalizou.

Entretanto, não foi só a torcida que não perdoou a derrota do Flamengo. Hugo Cajuda, empresário do ex-técnico Rubro-Negro, Paulo Sousa, usou suas redes sociais para mandar uma ‘indireta’ ácida à diretoria flamenguista. Em sua postagem, o empresário brincou com o fato da equipe não ter mostrado evolução após a saída do português. “Melhorou, hein? Tá voando igual sapo“, disse.