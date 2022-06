Idoso ganha casa após enchente e doa valor restante para ajudar outras pessoas

- Publicidade -

Após perder a casa em função das fortes chuvas do ano passado, um idoso de 78 anos ganhou uma residência nova com a ajuda de uma vaquinha. Sebastião, conhecido como sr. Biu, mora em Salinas, no Norte de Minas Gerais, e recebeu doações de pessoas que contribuíram para a Voaa Vaquinha, realizada pelo site Razões Para Acreditar.

Segundo informações da plataforma, o idoso arrecadou R$ 143.672,60 por meio de doações de 4.075 pessoas – a meta foi de R$ 140 mil. Como alcançou seu objetivo, Sebastião decidiu doar o restante do valor para ajudar outras famílias.

No ano passado, ele emocionou muitas pessoas ao aparecer em um vídeo chorando. “Quem puder me dá uma ajuda, não tenho o que fazer!”, dizia no vídeo.

Em função disso, ele recebeu ajuda de pessoas que se solidarizaram com ele. A casa foi construída com a ajuda da vaquinha. “Ficou ainda melhor do que eu queria. Nem pensava de ter uma casa tão boa igual essa, né?”