Idoso é preso após filha contar a professora que sofria abusos desde os 10 anos

Um homem de 63 anos foi preso nesse sábado (18), em Sinop (500 km de Cuiabá), após a filha dele, atualmente com 16 anos, contar que era abusada sexualmente pelo pai desde que tinha 10 anos.

O crime foi descoberto após a adolescente contar à professora sobre os estupros. Ao ouvir a estudante, a docente entrou em contato com o Conselho Tutelar, que também conversou com a vítima.

Ela disse que sofria abusos há mais de cinco anos e que nesse sábado (18) o pai havia dito que a levaria a um motel. A menina conseguiu informar qual era o motel e a Polícia Militar foi acionada.

A equipe teve acesso às conversas da vítima com o conselheiro tutelar e, acompanhada do profissional, foi até o motel para pegar o suspeito em flagrante.

O idoso foi encontrado com a filha em um quarto do motel e foi preso. A adolescente foi retirada do local pelo Conselho Tutelar e levada para a delegacia.

A mãe da vítima foi acionada e acompanhou a declaração da menina na delegacia, que disse que o pai abusava dela, inclusive mantendo relações sexuais, e a ameaçava dizendo que se ela contasse a alguém, a mãe a mataria.

Ela disse, ainda, que não queria que o pai fosse preso em casa devido à vergonha que os irmãos e a mãe passariam, pois todos os vizinhos saberiam. Mas que não aguentava mais os abusos e, por isso, contou para a professora.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável.

