Idoso é morto a facadas após tentar salvar adolescente de estupro

Um idoso de 76 anos, identificado como Enedino Felipe Barbosa, foi assassinado com golpes de faca na madrugada do último sábado (18), no município de Manacapuru, no interior do Amazonas.

Isso porque, na ocasião, o homem acordou com os gritos de socorro que vinham da casa de uma adolescente que costumava fazer faxina em sua casa.

Enedino correu até a residência, e ao chegar no local se deparou com um homem tentando violentar a jovem. Na tentativa de salvar a garota, ele avançou até o suspeito e acabou levando duas facadas, uma no peito e outra na virilha.

Além dos golpes de faca, o homem também levou uma martelada na cabeça e morreu no local. O autor do crime fugiu e está sendo procurado pela polícia.