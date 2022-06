IBGE divulga novo edital complementar com mais 840 vagas

- Publicidade -

Foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (15/6) mais um processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Agora, são 247 vagas para a função de Agente Censitário Municipal (ACM) e 593 vagas para Agente Censitário Supervisor (ACS). Os salários vgariam entre R$ 2.100 e R$ 1.700, respectivamente.

Esta seleção visa preencher vagas que não foram ocupadas nem por aprovados no concurso IBGE e nem após a realização do processo seletivo aberto em maio para estas funções

Os interessados podem realizar as inscrições a partir desta quinta-feira (16/6) até o próximo domingo (19/6). Os cadastros são gratuitos.

Junto ao formulário de inscrição, será necessário anexar as cópias da documentação do candidato. A análise dos títulos será classificatória.

Confira o edital completo aqui!

De acordo com o edital, o pré-requisito para ambas as funções é ter o ensino médio completo. A jornada de trabalho de ambas as funções será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias.

A previsão de duração do contrato de ambas as funções é de até 5 meses, podendo ser prorrogado com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico 2022 e na disponibilidade de recursos orçamentários.

Último dia para se inscrever para chances de recenseador As inscrições para contratação temporária de 48.535 recenseadores do Censo 2022 terminam nesta quarta-feira (15/6). As vagas são para nível fundamental completo e estão distribuídas em todas as unidades da federação. Os interessados devem acessar o Portal do IBGE, e fazer a inscrição por meio do formulário virtual sem cobrança de nenhuma taxa. O IBGE abriu o processo seletivo simplificado complementar (PSS) em 9 de junho. As inscrições são gratuitas. De acordo com o coordenador de Recursos Humanos, Bruno Malheiros do Instituto, os candidatos devem preencher o formulário com os dados relativos à formação e essa análise de títulos será classificatória. Quando forem convocados, eles precisam comprovar a titulação. A seleção será feita por análise curricular. Recenseadores Os recenseadores do IBGE atuarão diretamente na coleta das informações em mais de 70 milhões de domicílios brasileiros. O profissional ganha por produção. Esses contratados também terão direito ao auxílio-transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais Status: Inscrições abertas Vagas: 48.535 oportunidades temporárias Escolaridade: ensino fundamental Salários: Por produção Jornada: Mínimo de 25 horas semanais Locação: Todas as regiões Taxa: gratuita Banca: FGV Duração: 3 meses, podendo ser prorrogados

Fonte: Concursos Correio