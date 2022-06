Iate milionário apreendido é leiloado pela Justiça de SC

A 4ª Vara Criminal de Florianópolis, atendendo uma solicitação da 17ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre/RS conduziu o leilão de uma embarcação, em sede de alienação antecipada de bens apreendidos.

A embarcação, um iate de luxo, havia sido sequestrado como parte de uma ação penal instaurada para apuração dos crimes de associação criminosa (antiga formação de quadrilha), falsificação de documentos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

A denúncia do MP-RS possui quase 50 páginas, e debruçou-se sobre fatos apurados que teriam sido praticados ao longo de 12 anos pela suposta quadrilha.

Ela estava sob fiel depósito com o Iate Clube Santa Catarina Veleiros da Ilha, onde aguardava a efetiva decisão que determinou a alienação antecipada – contra a qual foram interpostos recursos, negados pelo TJRS –, diante da ausência de pagamento dos encargos para a sua manutenção.

A Carta seguiu os trâmites usuais e, ao término do procedimento, o Juízo da Capital foi surpreendido pelo montante arrecadado na venda: R$ 1.700.000,00. Entre os procedimentos de obtenção dos dados bancários para transferência do montante ao TJ-RS e o acionamento da Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF), através do setor de Depósitos Judiciais, para auxiliar no seu envio, o valor ficou depositado, rendeu juros e foi monetariamente corrigido – como ocorre com todos os valores que ficam depositados no Sistema de Conta Única do TJSC.

A transferência foi efetivada no último dia 17 de maio, no montante final de R$ 1.717.983,25.

Fonte: OCP NEWS