Humaitá treina hoje em Manaus para encarar amanhã o Tufão

Humaitá finalizo na tarde da última quinta-feira (2), no estádio Arena da Floresta, sua preparação para encarar no sábado (4), às 14h (de Rio Branco), no estádio da Colina, o São Raimundo-AM.

Isaac vira dúvida no Tourão

O técnico do Tourão do Humaitá para a partida terá a baixa de três jogadores. A lista de desfalques começa com os suspensos Naldo (zagueiro) e Psika (meio-campo) e é finalizada com o zagueiro Venícius, lesionado. Douglas, Mamude e André serão os substitutos. Improvisado na lateral esquerda, o meia-atacante Isaac sentiu um desconforto muscular no adutor da coxa e virou dúvida. O Tourão deve ir a campo neste sábado para encarar o Tufão com a seguinte formação: Felipe; Maurício, Douglas, André e Isaac; Mamude, Fernandinho e Felipe Pedroza; Felipinho, Daniego e Fabinho.

Novo reforço

A diretoria do Tourão do Humaitá, através da sua rede social, anunciou nesta quinta-feira (2), a contratação do meia-atacante Geovani Silva, ex-Murici-AL. O atleta de 27 anos chega ao clube por indicação do técnico Álvaro Miguéis. Geovani Silva tem passagens por Atlético, Andirá, Rio Branco, Galvez entre outros clubes.

Humaitá tem jogo de alta importância

Com apenas quatro pontos ganhos em 21 disputados, o Humaitá chega para a partida pressionado por uma vitória. Um novo revés contra o Tufão deixará o time com pouquíssimas possibilidades de avançar na competição, pois precisará vencer seus próximos seis jogos e ainda contar com uma combinação de resultados para brigar por uma vaga no G-4 do grupo.

Conforme o programado, a delegação do Tourão chega à capital amazonense ao meio-dia desta sexta-feira (3). No período da tarde, o técnico Álvaro Miguéis espera realizar uma movimentação visando o jogo contra o Tufão.

Fonte/ Jornal Opinião