Hulk minimiza declaração de Gabigol após vitória do Atlético-MG: ‘Temos jogadores experientes, cascudos’

Na noite desta quarta-feira, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, o Atlético-MG venceu o Flamengo por 2 a 1, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na saída do gramado após a partida, Gabigol mandou um “recado” para o Galo, e Hulk logo em seguida rebateu.

Em dois jogos consecutivos contra o rubro-negro carioca, a torcida atleticana protagonizou duas grandes festas, com direito a mosaicos de led e papel. Na saída de campo, o atacante Gabigol, do Flamengo, projetou uma festa ainda maior no Maracanã no jogo da volta, e provocou o Galo:

– A gente queria vencer. Acho que mudamos a nossa postura desde o último jogo, fizemos um bom jogo. Claro que tomamos dois gols, mas a gente pressionou bem, fizemos um gol e agora temos um jogo no final de semana, depois vamos para a Libertadores. E quando eles forem lá (no Maracanã), vão conhecer o que é pressão, o que é inferno – disse Gabigol à “TV Globo”

Entrevistado pela “Globo” na sequência, o também atacante Hulk, autor de um gol e uma assistência na partida para o Galo, minimizou a fala do adversário, comentando que o elenco mineiro tem jogadores experientes, acostumados com decisões e grandes ambientes.

– Falar em ambiente, nós estamos acostumados em jogar em grandes ambientes com jogadores experientes, de seleção, cascudos. Então, não tem nenhum menino. Sabemos enfrentar a pressão que for, mas o importante é fazer o que o professor pede, entrar concentrado e dar o melhor – declarou o atacante.

Atlético-MG e Flamengo voltarão a se enfrentar em julho, por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, o clube alvinegro jogará pelo empate, no próximo dia 13 de julho, no Maracanã, Rio de Janeiro.

