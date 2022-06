Hot Seat de futebol americano universitário para 2022

- Publicidade -

Estamos na offseason do College Football, o nosso querido futebol Americano universitário. Portanto, muitos times aproveitam o momento para fazer reformulações desde a equipe técnica, até dos atletas.

Então, nada melhor para definir uma situação embaraçosa ou mesmo perigosa se tratando de técnicos do que o Hot Seat. Afinal, é o momento em que muitas equipes cogitam na renovação do técnico, pensando nos prós e contras da mudança.

Isso é importante não só para os amantes do futebol americano universitário. Pois, as mudanças implicam em consequências e uma nova adaptação da equipe técnica com os jogadores.

Portanto, ficar por dentro de notícias atualizadas sobre atletas, técnicos e coordenadores é de extrema importância. Assim, é possível fazer algumas previsões e saber o que esperar da temporada que está por vir.

Head coaches ameaçados na temporada 2022-23

A fim de apresentar os técnicos que estão com a batata assando nesta temporada do College Football deste ano, preparamos uma lista completa. Dessa maneira, você saberá quem pode estar com os dias contados e quem poderá substitui-los.

Bryan Harsin

Head Coach do Auburn Tigers desde 2020, Harsin enfrenta problemas no vestiário, com acusações de maus-tratos a jogadores e funcionários. No entanto, as alegações não foram oficialmente comprovadas, mesmo com problemas pós-temporada. Além disso, o técnico teve seis vitórias na última temporada.

Caso fosse demitido, Bryan Harsin receberia 70% do valor restante de seu contrato, equivalente a 18 milhões de dólares. Mas se as coisas não se resolverem nesta temporada 2022-23, o time terá que procurar outro nome para substitui-lo.

Nomes cotados para substituir Bryan Harsin:

• Bill Clark

• Dave Aranda

• Blake Anderson

• Mike Houston

Karl Dorrel

Com desempenho pífio no Colorado Buffaloes, Karl Dorrel terá muito o que mostrar, se quiser se manter no time do UCLA. O contrato de cinco anos teve início em 2020, portanto, ainda restam algumas temporadas até que o time resolva renovar ou substituir o head coach.

Mas é importante ter em mente que o time está em reconstrução, com a chegada do novo coordenador ofensivo Mike Sanford Jr. Então, é esperado um período de adaptação para esta temporada.

Possíveis nomes para ocupar o lugar de Karl Dorrel:

• Eric Bienemy

• Troy Calhoun

• Ricky Rahne

• Brian Lindgren

• Bill Clark

Scott Satterfield

Quando um head coach diz as seguintes palavras: “Nos próximos dias, semanas e meses, farei o que for necessário para recuperar a confiança e o apoio de cada um de vocês”. espera-se resultados.

Pelo menos foi o que o técnico do Louisville Cardinals Football, Scott Satterfield, prometeu em 2020. No entanto, não cumpriu lá muito bem com a sua promessa, garantindo apenas seis vitórias na temporada regular em 2021. Aliás, Satterfield tem apenas 18 vitórias e 18 derrotas nas três temporadas comandando o Louisville Cardinals.

Os possíveis substitutos são:

• Jamey Chadwell

• Tyson Helton

• Bill Clark

Herm Edwards

Há quem diga que Herm Edwards, head coach do Arizona Wildcats Football se mantém no cargo por sua amizade com Ray Anderson, diretor atlético do Arizona State. Afinal, o desempenho regular de Edwards não passa por duras críticas como passou Todd Graham, mesmo com rendimento semelhante.

No entanto, restam três anos de contrato para serem cumpridos e Edwards terá que oferecer muito mais do que vem oferecendo. Em quatro anos, o head coach tem 25 vitórias e 17 derrotas, números nada expressivos.

Caso seus privilégios caiam por terra e seja demitido, estes são os nomes que podem substituir Edwards:

• Charlie Weis

• Ron Zook

• Jeff Traylor

• Jeff Grimes

• Justin Wilcox

David Shaw

Selecionamos um nome surpreendente se pensarmos na trajetória de David Shaw no Stanford Cardinal Football. Pois, se as últimas temporadas não têm sido tão boas para o head coach, o histórico dele pode fazer com que a decisão pela demissão seja apenas uma ideia.

Shaw comanda o time de Stanford há 11 anos e durante oito deles conquistou três títulos de conferência e dois de divisão. Mas de três anos para cá, venceu apenas 11 jogos, dos 30 disputados, acendendo o alerta sobre seu desempenho.

Com uma trajetória de sucesso, provavelmente Shaw teria maior tolerância em seu cargo do que os nomes anteriores. No entanto, é preciso pensar se mais uma temporada com produtividade abaixo da esperada será deixada de lado novamente.

Caso o pior cenário aconteça, não há possíveis nomes para substituição, pelo menos não a altura. Mas Tommy Rees poderia entrar no radar, tanto quanto Dave Clawson, caso ele aceitasse sair de Wake Forest.

Quando começa a temporada 2022-23 do College Football

O calendário de jogos já foi definido. Portanto, a partir do dia 27 de agosto as emoções do NCAAF voltam a fazer parte da rotina dos apaixonados por futebol americano.

Acompanhe os jogos nos canais fechados ESPN Brasil ou então em streaming (Star+) para não perder nenhum lance. Além disso, você poderá conferir as principais notícias e informações sobre o College Football, incluindo as reformulações dos times.