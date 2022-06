Hospital Do Amor Móvel realiza exames e agendamentos em frente ao Palácio do Governo

- Publicidade -

O governo do Acre em parceria com o Hospital do Amor está realizando atendimentos de exames de prevenção nesta terça (14), com exames para prevenção do câncer de boca para homens e mulheres a partir de 35 anos fumantes ou consumidores de bebida alcoólica e ex-fumantes de até 20 anos de idade.

A carreta móvel conta com especialistas na área de mamografia, exames preventivos do câncer de colo do útero (PCCU), e prevenção contra câncer de pele e boca.

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que para cada ano do triênio 2020/2022, sejam diagnosticados no Brasil 66.280 novos casos de câncer de mama, com um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

O Ecos da Notícia entrevistou nesta manhã de terça (14) a assistente social do Hospital do Amor (AC), Katrine cunha que disse essa é uma maneira de mobilizar as mulheres a conhecer o trabalho do Hospital no Estado e que esse atendimento móvel fica mais facilitado para que as pessoas possam está realizando os atendimentos.

Cerca de 100 mulheres nesse momento aguardam o atendimento médico que vai até as 17 horas, quem deseja os atendimentos diários pode se dirigir ao Hospital do Amor ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Rio Branco no segundo distrito da capital.