Homem que exibia arma e ameaçava vizinhos é preso pela ROTAM

Através de uma denúncia anônima, policiais da ROTAM/BOPE prenderam em flagrante um homem que trafegava em um veículo na rua General Vieira de Melo, no bairro Esperança na noite desta Segunda-feira, 27.

Segundo informações da polícia, a guarnição recebeu uma denúncia anônima dando conta de um homem que residia no Bairro Esperança estaria ameaçando os vizinhos com uma arma de fogo e gostava de exibir a arma como forma de intimidar os moradores do bairro.

Em patrulhamento pela região a guarnição da ROTAM do Batalhão de Operações Especiais- BOPE localizou o denunciado e durante revista ao veículo que trafegava a polícia encontrou uma arma calibre 367 e uma quantidade de cocaína.

O suspeito foi preso e conduzido a Delegacia de Flagrantes- DEFLA.