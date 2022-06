Homem que estuprava afilhada com deficiência cognitiva é preso

Um homem suspeito de cometer estupro de vulnerável foi preso no município de Bragança, no Pará, após a família da afilhada dele, que tem deficiência cognitiva, registrar um boletim de ocorrência relatando que a menina sofria com as violências desde os nove anos de idade.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do estado e a prisão ocorreu na terça-feira (7/6).

Segundo as investigações da Polícia Civil do Pará (PCPA), após a descoberta do registro do boletim de ocorrência o homem teria tentado coagir a adolescente, que não teve idade revelada, e os familiares dela, para que eles mudassem as versões dos fatos para a polícia. Ele também teria os ameaçado de morte.

De acordo com a PCPA, depois de todas as medidas cabíveis, o suspeito foi transferido para o sistema penitenciário e se encontra à disposição da justiça. Os crimes foram registrados como estupro de vulnerável e coação.