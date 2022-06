Homem para em estrada para resgatar gatinho e cai em ‘emboscada’ com resto da ninhada

Um homem parou em uma estrada para resgatar um gatinho e acabou com mais de uma dezena de animais dentro do carro.

O caso aconteceu com Robert Brantley, em Louisiana, nos EUA. Em seu Instagram, ele compartilhou um vídeo no qual mostra o resgate do pequeno animal em uma estrada.

O gatinho se aproxima dele rapidamente. E, enquanto filma o felino em sua mão, Brantley se assusta ao perceber que outros tantos estão observando no meio de um matagal.

No segundo seguinte, é possível ver ao menos dez outros gatinhos miando e se aproximando rapidamente.“Meu Deus. Eu não posso pegar todos vocês. Meu Deus”, se surpreende o homem ao notar que a “invasão” parecia sem fim. Todos foram resgatados.

Veja o vídeo: