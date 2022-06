Homem morre após ser atingido por disparo em clube de tiro

Um homem morreu com um disparo de arma de fogo dentro de um clube de tiro chamado localizado na Avenida Liberalina Loureiro, bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. O fato aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira (2/6).

De acordo com informações preliminares, a vítima foi baleada na cabeça “acidentalmente” enquanto estava no stand de tiro.

No Instagram, o clube emitiu nota informando que aconteceu um incidente com um dos associados nas dependências do local, a nota informa ainda que no momento do ocorrido o socorro foi acionado de imediato. O comunicado diz ainda que os órgãos competetnes foram acionados e estão a apr de todo o acontecido e colaborando com todas as medidas possíveis para ajudar nas investigações.

Por No Amazonas é Assim