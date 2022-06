Homem morre após ficar prensado no portão da casa da ex

Um homem de 38 anos morreu após ficar prensado no portão da casa da ex-esposa, em Caçu, no sudoeste de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, que investiga a morte, o homem subiu no muro e ficou enroscado e preso, fazendo com que ele quebrasse o pescoço.

O caso aconteceu na madrugada de domingo (5), em uma casa localizada no centro da cidade.