Homem mata ex-esposa a facadas e liga para funcionário: “Fiz besteira”

Responsável pelo assassinato, Edmilson Veríssimo dos Reis, de 34 anos, não aceitava o término do relacionamento com a vítima, ocorrido há cerca de três meses.

Por volta da meia-noite, ele foi à casa de Grazielly Karine Soares Alves de Lima e a golpeou pelo menos seis vezes.

Após o assassinato, Edmilson ligou para um funcionário, disse que “fez besteira”, admitiu ter matado a ex-mulher e passou o endereço de onde ocorreu o crime.

O rapaz foi ao local e encontrou muito sangue. Ele contatou a polícia, que localizou o corpo de Grazielly no sofá da sala com perfurações no braço, tronco, perna e cabeça.

O cômodo tinha, ainda, diversas garrafas de cerveja quebradas pelo chão, documentos da vítima cortados ao meio e cabelos dela espalhados, após serem cortados pelo criminoso.

Apesar da confissão ao colega, Edmilson fugiu e ainda não foi localizado pela polícia.

Histórico de violência

Segundo informações da família de Grazielly, o acusado era bastante agressivo e ciumento e demonstrou essas características ao longo do relacionamento com a vítima.

No dia 8 de março, a mulher chegou a registrar boletim de ocorrência contra o rapaz. Na ocasião, ela teria sido vítima de violência doméstica e lesão corporal.

Fonte/ Portal Yahoo.com