Homem mata atendente de lanchonete após seu pedido vir com ‘muita maionese’

Um homem que reclamou que havia muita maionese em seu sanduíche abriu fogo em uma lanchonete de Atlanta, matando um funcionário e ferindo outro neste domingo (26), disse a polícia. O tiroteio aconteceu por volta das 18h30 do horário local (19h30 de Brasília).

O crime aconteceu em um restaurante Subway anexo a um posto de gasolina no centro de Atlanta. A polícia disse que o homem discutiu com as duas trabalhadoras antes de atirar nelas.

“Esta foi uma situação muito trágica que não precisava ocorrer”, disse o vice-chefe da polícia de Atlanta, Charles Hampton Jr., a repórteres nesta segunda-feira.

Ele disse que um homem de 36 anos que se acredita ser o atirador foi preso na noite de domingo depois que alguém que a polícia não está identificando forneceu informações. Hampton disse que a polícia não está divulgando imediatamente o nome do suposto atirador por causa da investigação em andamento.

A mulher que morreu tinha 26 anos. A outra mulher, de 24 anos, permaneceu em estado crítico na segunda-feira, disse Hampton. O filho de 5 anos da mulher ferida estava no restaurante no momento, e Hampton lamentou o trauma que essa criança terá que lidar.

“É frustrante termos uma mulher de 26 anos que não está mais conosco”, disse Hampton.

Parte meu coração saber que alguém tem a audácia de apontar uma arma e atirar em alguém por tão pouco quanto maionese em um sanduíche”, disse o co-proprietário do restaurante Willie Glenn à WSB-TV.