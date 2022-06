Homem furta 25 peças de picanha, é descoberto e tem que devolver a carne

- Publicidade -

O que você faria por um churrascão completo? Em momento em que a carne vermelha é item de luxo no país, um homem furtou 25 peças de picanha em um supermercado de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha. O suspeito foi identificado pela Polícia Civil nessa quarta-feira (22), e teve que devolver o alimento, que estava guardado em congelador na casa dele.

Segundo o site de pesquisas Mercado Mineiro, que compila dados do comércio na região metropolitana de Belo Horizonte, o quilo de picanha chega a custar até R$ 79,95, com dados de 18 de junho. Considerando esse valor, com o furto, o suspeito pode ter levado até R$ 2.000 em carne – mais do que um salário mínimo.

A delegacia regional de Polícia Civil em Diamantina relatou que os funcionários do supermercado registraram um boletim de ocorrência após darem falta de peças de picanha de diversas marcas.

O que o suspeito não esperava é que imagens das câmeras de segurança do estabelecimento e dos arredores mostrassem detalhes da ação. Por meio dos vídeos, foi possível descobrir a placa do veículo utilizado pelo homem e, em seguida, o endereço dele.

Os investigadores, então, foram até a casa onde ele vive e encontraram as carnes guardadas no congelador. O suspeito confessou o crime e entregou os alimentos, que foram devolvidos ao supermercado.