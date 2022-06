Homem fica bêbado, esquece moto em bar e registra ocorrência por furto

- Publicidade -

Um homem ficou bêbado, esqueceu onde deixou a moto e registrou um boletim de ocorrência por furto, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Segundo a Polícia Militar, a situação só foi esclarecida após a dona de um bar, que tinha guardado a motocicleta esquecida, chamar a polícia para tentar encontrar o dono.

“Indagamos o mesmo porque ele havia registrado o roubo do veículo. O senhor, então, nos contou que bebeu tanto e não sabia onde tinha deixado o veículo. Seu patrão, que é Policial Federal, o orientou a registrar o roubo”, informou o relato da PM.

A dona do bar chamou a Polícia Militar na segunda-feira (13) informando que um cliente teria ido até o local, na sexta-feira (10), tomado umas pingas e esquecido a moto no bar. No dia, ela disse que guardou a motocicleta, acreditando que o dono iria buscá-la.

Como o homem não apareceu, o filho da comerciante resolveu verificar se a moto tinha registro de furto ou roubo e viu que sim. Após isso, eles acionaram a PM.

A PM chegou ao local e constatou que havia uma queixa de roubo envolvendo a motocicleta. Quando a equipe começou a tentar contato com o dono da moto, ele chegou no bar, surpreendendo os policiais.

Diante da situação, a moto foi entregue ao dono e ele foi orientado pela Polícia Militar a ir até a delegacia da Polícia Civil para retirar o registro de roubo.