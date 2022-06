Homem em situação de rua é encontrado ferido a golpes de faca

- Publicidade -

Um homem em situação de rua, que não teve o nome identificado, foi encontrado caído no meio da rua Rui Barbosa, no centro de Rio Branco, apresentando ferimento no pulso esquerdo e várias perfurações superficial nas costas supostamente causado por golpe de faca.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU foi acionado na noite desta sexta-feira, 17 para atender o homem que foi encontrado caído no chão e ferido.

A vítima já estava com uma espécie de atadura envolvendo o ferimento.

O homem foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Veja vídeo: