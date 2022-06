Homem é preso suspeito de estuprar bebê de 1 ano

- Publicidade -

Um homem conhecido como Bruno, foi preso na manhã desta quarta-feira(29), suspeito de estuprar um bebê de 1 anos de idade, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

Segundo informações da mãe da criança, o homem estava na casa da família há três dias para realizar serviços, quando percebeu que ele invadiu uma janela e alcançou a menina que estava deitada na cama despida.

No dia anterior, mãe já havia notado que após dar banho no bebê e deixar no mesmo local, ouviu a criança chorar e avistou o homem no mesmo local. Em seguida, encontrou as partes íntimas da menina com machucados.

Durante a manhã desta quarta-feira (29), assim o que o homem chegou para trabalhar, chamou a polícia. Na delegacia, o suspeito negou ter abusado do bebê.

A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), deve investigar o caso.