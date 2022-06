Homem é preso por falsificação de CNH e porte ilegal de arma branca em Rio Branco

- Publicidade -

Polícia Militar do Terceiro Batalhão prendeu na noite deste Sábado, 11, na Travessa Tadeu Viana, Bairro Wanderley Dantas, localizado na parte alta da cidade de Rio Branco, um homem acusado de porte ilegal de arma branca.

Segundo informações da polícia, eles estavam em patrulhamento de rotina quando deu conta de um homem identificado por Jorge Antônio de Oliveira de 47 anos, em atitude suspeita, o mesmo estava em um carro modelo palio de cor prata, a polícia deu voz de parada ao condutor do veículo e o mesmo obedeceu.

Ao ser feito vistoria no veículo, foi encontrado um simulacro, um facão, ao ser verificado CNH do motorista notou- se que as informações contidas não coincidiam com outra CNH apresentada pelo mesmo.

Jorge foi conduzido à delegacia central de flagrantes-DEFLA juntamente com a CNH falsa, o facão e simulacro para procedimento judicial.

A família de Jorge, levou o carro, já que na consulta do veículo o mesmo não tem restrição ao órgão do DETRAN.