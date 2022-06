Homem é preso por abandonar filhos de dois e cinco anos em carro após bater em poste

- Publicidade -

Um homem, de 42 anos, bateu o carro em um poste na rua Waldemar Gumz, em Jaraguá do Sul (SC). Depois, ele abandonou os filhos de dois e cinco anos no local. Por causa disso, na quarta-feira (8), ele foi preso em flagrante. As informações são do Yahoo Notícias.

Após a fuga, as duas crianças foram cuidadas por populares, que acionaram os agentes.

Depois de realizar buscas pelo local, a polícia localizou o homem a 200 metros do acidente.

Na sequência, as duas crianças foram levadas ao Hospital de Jaraguá do Sul, porém a unidade de saúde não informou o estado de saúde delas. O Conselho Tutelar da região foi chamado, mas não participou da ocorrência porque a mãe das crianças foi localizada.

Segundo o relatório elaborado pela polícia, o homem foi submetido ao teste do bafômetro e foi constatado que ele estava embriagado.

Os agentes também encontraram no veículo três cigarros de maconha.

Fonte: Istoé