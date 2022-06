Homem é morto a tiros em Cruzeiro do Sul

O crime aconteceu na noite de sábado no bairro São José, na rua Jacir de Melo Teixeira. Jonas de Lima Rodrigues, vulgo Peruano, foi morto com vários tiros dentro de casa.

A polícia militar foi acionada e esteve no local realizando buscas pelo suspeito de cometer o crime. Homens do IML fizeram a remoção do corpo.

Segundo a informações repassadas, ao site Juruá24horas, o crime foi motivado por vingança em decorrência de outro homicídio cometido na tarde de sábado, no centro de Cruzeiro do Sul.

Jonas de Lima teria desferido vários golpes de faca contra Ronaldo Torres Ferreira, 37 anos, que morreu após dar entrada no Hospital do Juruá.

O caso segue em investigação informações repassadas a polícia é de o homicídio foi cometido a mando de uma organização criminosa que atua na região.

