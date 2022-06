Homem é morto a golpes de foice enquanto dormia

Um homem foi morto enquanto dormia em uma rede, em um Distrito de Coreaú, Município do Interior do Ceará. O crime aconteceu por volta das 6h30 deste sábado (4). Conforme policiais militares que atenderam a ocorrência, a vítima foi assassinada a golpes de foice.

O suspeito é um adolescente, que seria enteado da vítima conhecida na região apenas como ‘Arnaldo’. De acordo com testemunhas, Arnaldo agredia frequentemente a mãe do jovem. O rapaz teria se revoltado com a situação e decidiu se vingar.

De acordo com o comandante do Descatamento de Coreaú, subtenente PM Auricélio Ferreira, a ação foi cometida com bastante violência:. “Imaginamos que a vítima tentou se defender com as mãos e neste momento teve seu dedo decepado”, afirmou.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e apreendeu o enteado da vitima. O jovem teria confessado o ataque. A mãe dele também foi levada a delegacia para prestar depoimento.

Foto: Reprodução

*Com informações do Diário do Nordeste

Por Portal Tucumã