Homem é atingido com dois tiros no Bairro Palheiral

No início da noite desta sexta-feira (24) um jovem de 19 anos identificado por Mateus Felipe Silva deu entrada no Pronto Socorro (PS) de Rio Branco por volta das 19h30min.

Segundo informações o homem foi alvejado por dois tiros que atingiu as costas, braços e um dos pulmões. Uma viatura do SAMU foi acionada mas devido a gravidade dos ferimentos, o homem foi socorrido por familiares que o trouxe em um veículo particular.

Até o momento a polícia ainda não identificou o autor dos disparos, e os motivos da tentativa de homicídio, ainda não foram revelado pela família da vítima que se encontra no Pronto Socorro (PS), dando suporte a vítima que corre risco de vida devido a gravidade dos ferimentos.

Veja vídeo: