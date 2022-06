Homem é assassinado na madrugada com tiro de escopeta em Assis Brasil

- Publicidade -

As autoridades policiais do município de Assis Brasil estão atrás de localizar o principal acusado de ter assassinado Júnior Rodrigues Tamaya (25), na madrugada deste sábado, dia 25, por volta das 4h00, em uma rua do Bairro Cascata.

Júnior estava na frente de um bar localizado na rua, quando foi surpreendido pelo seu algoz, que estava armado com uma escopeta caseira e efetuou um tiro a queima roupa. A vítima não teve tempo de ser socorrido e levado no hospital, pois morreu no local.

O assassino que, segundo as autoridades locais, já foi identificado e não teve seu nome divulgado para não atrapalhar as investigações, está sendo procurado e poderá ser preso a qualquer momento.

Uma viatura do Instituto Médico Legal – IML, foi deslocada ao município para que pudesse resgatar o corpo e ser transferido à Capital, onde passará pelos exames forenses, para em seguida, ser liberado aos familiares.

As autoridades trabalham com todas as hipóteses, desde acerto de contas entre grupos criminosos rivais até crime passional, entre outros motivos por enquanto. Não foi informado se a vítima possuía passagens pela Justiça.

O caso está em aberto e qualquer informação que possa ajudar na localização do suspeito, poderá ser passada através do número 190, onde será mantido o sigilo.

Mais informações a qualquer momento.