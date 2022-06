Homem de 30 anos é preso em Feijó acusado de estuprar a própria enteada

- Publicidade -

F.A.D.P. de 30 anos, foi preso pela Polícia Civil de Feijó, no início desta semana. O homem é acusado de estuprar a sua enteada de 11 anos, e também por diversas vezes espancar a companheira mãe da criança.

A Polícia, que estava investigando o acusado, e estudando as provas do crime, decretou a prisão preventiva do acusado, que estava residindo no Ramal Vai Quem Quer , zona rural do município de Feijó.

Os investigadores, através do Delegado Railson Ferreira, chegaram a conclusão que F.D.A.P, abusava da criança há pelo menos dois anos, e que com frequência, praticava violência doméstica contra sua ex-esposa, que chegou a denunciar o fato, que resultou na prisão do criminoso.

O homen após ser ouvido na delegacia do município, foi encaminhado para o presídio Moacir Prado, onde aguardará o julgamento.