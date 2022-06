Homem dá golpe de R$ 25 mil pelo Tinder e deixa vítima com depressão

- Publicidade -

A esteticista Lidiane Pereira, de 26 anos, luta na justiça para conseguir condenar o homem que ela conheceu no Tinder e desapareceu após levar R$ 25,2 mil da venda do carro da mãe dela.

Eduardo Thomas Nunes Setnacla, de 33 anos, se tornou réu por estelionato e ameaça em abril deste ano. Isso porque, além de roubar o dinheiro da jovem que conheceu por aplicativo, ele ainda a ameaçou de morte, segundo o Ministério Público de Goiás.

Além do prejuízo financeiro, o golpe afetou Lidiane emocionalmente. Ela viveu um relacionamento de dois meses com o suspeito ano passado, antes de perceber que era vítima de um crime.

Depois disso, ela foi diagnosticada com transtorno ansioso e depressivo, necessitando de tratamento psiquiátrico e psicológico, segundo laudo médico.

Falso amor

Lidiane conheceu Eduardo pelo aplicativo Tinder e marcaram de se encontrar em um bar de Goiânia. Ela até levou uma amiga por questão de segurança. No dia seguinte, ele a chamou para seu apartamento e começaram então a se relacionar.

Fotos e vídeos no processo criminal revelam uma aparente vida de casal dos dois. Em uma mensagem de WhatsApp, ele chegou a dizer que pediria ela em namoro.

No entanto, Eduardo propôs um negócio financeiro inusitado para Lidiane, que acabou aceitando. Ela vendeu o veículo Strada da mãe e deu parte do valor (R$ 25,2 mil) para o então companheiro comprar celulares modelo Iphone dos Estados Unidos, para revender no Brasil.

“Logo que passou o dinheiro, Eduardo já não passou o código de rastreamento que era para acompanhar a chegada da mercadoria”, contou a esteticista no boletim de ocorrência. Após a vítima cobrar o dinheiro, o suspeito bloqueou ela em todas as redes sociais.