Homem armado invade gabinete e mata ministro na República Dominicana

O ministro do Meio Ambiente da República Dominicana, Orlando Jorge Mera, morreu nesta segunda-feira (6) ao ser baleado dentro de seu gabinete, informou o governo do país caribenho.

“As informações que temos até agora afirmam que, na manhã de hoje [segunda-feira], o ministro do Meio Ambiente perdeu a vida ao ser atacado em seu gabinete com uma arma de fogo”, disse o porta-voz da Presidência, Homero Figueroa.

“Miguel Cruz, a pessoa identificada como autora do disparo, era amigo próximo do falecido ministro. O responsável se encontra sob custódia da polícia nacional e do Ministério Público”, acrescentou. “Os motivos do ocorrido estão sendo investigados.”

Jorge Mera era filho do ex-presidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986) e estava à frente do ministério desde agosto de 2020.

Cruz entrou em uma reunião que o ministro mantinha semanalmente com seus secretários e abriu fogo, segundo os funcionários da pasta, que falaram com a AFP sob reserva.

Por ser um amigo próximo da vítima, Cruz não teve problemas para entrar na sede do ministério em Santo Domingo.

A polícia não quis comentar o ocorrido. A equipe da AFP presente no local viu um grupo fortemente armado da unidade de elite da polícia entrar no ministério.

Estamos consternados com a situação apresentada na manhã deste segunda-feira no Ministério de Meio Ambiente e Recursos Naturais”, informou a pasta mais cedo no Twitter. Após o incidente, o prédio foi evacuado pelas autoridades.

Por R7