Hemoacre conscientiza população sobre a importância da doação de sangue

O próximo dia 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Por isso, durante todo o mês, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre), chama a atenção de toda a população para a campanha Junho Vermelho, destacando a importância dessa ação que, de forma rápida e segura, pode salvar a vida de até quatro pacientes.

Devido aos períodos de outono e inverno, épocas em que há um aumento das infecções respiratórias, as doações estão em baixa. Daí a necessidade do estímulo para que as doações permaneçam em todas as épocas do ano. Afinal, não existe substituto para o sangue. Sempre há pacientes precisando e os estoques necessitam estar sempre abastecidos.

“Nós vamos celebrar o Dia Mundial do Doador de Sangue convidando a população em geral para um café da manhã e sorteio de prêmios. Queremos reforçar a importância da doação e desmistificar alguns mitos. Dizer que se trata de um ato de solidariedade e que pode ser feito de forma rápida e segura. A partir das 8h, todos estão convidados a estarem conosco”, disse Josiane Amorim, gerente-geral do Hemoacre.

Além do café da manhã, o Hemoacre montou para todo o mês de junho um cronograma com campanhas, palestras intra-hospitalares e ações entre instituições, que devem ajudar a abastecer o estoque e estimular a obtenção de novos doadores. O Centro recebe em média 35 a 40 doações por dia, quando o ideal seria de 60 a 65.

Quem pode doar:

Para se candidatar à doação de sangue é preciso estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50kg, ter dormido bem na noite anterior, não ter ingerido bebida alcoólica, ter entre 16 e 69 anos de idade e apresentar um documento oficial e com foto.

Quem não pode:

Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente. Vale lembrar que a doação sanguínea só pode ser feita 15 dias após o fim dos sintomas gripais.

Onde doar:

As doações de sangue podem ser realizadas no Hemoacre, das 7h às 18h, de segunda a sábado, inclusive nos feriados. Os estoques estão em níveis críticos e todos os tipos sanguíneos precisam de doadores para que todos aqueles que necessitem de doação possam ser atendidos.

O procedimento também pode ser previamente agendado por meio do número: 3248-1380.

Vale lembrar que o intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses, para os homens, e de três meses, para as mulheres.

Fonte/ Jornal O Rio Branco