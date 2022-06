Hariany Almeida exibe boa forma em dia de academia e impressiona

A ex-BBB Hariany Almeida roubou a cena ao surgir durante o seu momento de exercícios. Em seu Twitter, a influenciadora digital compartilhou um clique em que surge na academia usando uma roupa minimalista, no qual deixou as curvas do seu corpo em destaque.

Na legenda da publicação, Hariany brincou sobre volta de sua vida fitness: “Com sangue nos olhos voltando a vida fitness 😹”, escreveu ela.

Refletiu sobre vida amorosa

Ela que viveu término de relacionamento turbulento, recentemente Hariany Almeida fez um longo desabafo em suas redes sociais. Em seu Twitter, a ex-sister confessou que vai ficar com quem ela sentir vontade.

“Tô solteira e vou pegar quem eu ter vontade gente, tô em um momento en que estou vivendo independente do que falam ou não, porque de toda forma já falam mesmo então escolho ser feliz e esses momentos mais íntimos serão total off!. Gente eu leio umas coisas tão sem fundamento, que fico até as pessoas entendem e tiram as conclusões de tudo da forma que elas querem né? Eu me preocupava tanto com isso de fazer as pessoas me entenderem”, desabafou ela.

“Agora já não me importo mais, me importo com a opinião das pessoas que convivem comigo, amigos, família… que são as pessoas que realmente sabem o que eu vivo e tá comigo independente de qualquer decisão minha, internet a gente só mostra o que a gente quer, ninguém sabe na verdade o que acontece por trás”, afirmou ela.

Procedimentos

Em entrevista recente a revista Quem, Hariany Almeida comentou sobre procedimentos estéticos já feitos. Na ocasião, a influenciadora digital comentou sobre as criticas recebidas após as cirurgias.

“No rosto, coloquei boca, fiz botox preventivo e botox para enxaqueca. Nada além. Sinto que a galera tem comentado bastante sobre uma possível diferença no meu rosto porque eu mudei o tom do cabelo, isso muda totalmente a harmonia do rosto, escureci os fios e aí acaba causando essa impressão. A maquiagem também tem o poder de transformar”, contou ela.

“Eu diria que falta empatia no mundo. Mas, as mulheres estão, cada vez mais, unidas e isso me anima. As críticas infelizmente estão aí e elas chegam sem gênero definido, sinto falta realmente de pensamentos empáticos. Como será que essa pessoa se sentiria? Sou super aberta às críticas construtivas, mas ódio gratuito destilado ainda me fere muito”, falou ela.

Fonte: Spinoff