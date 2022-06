Gusttavo Lima pode ficar 8 anos sem shows de verba pública?

É isso mesmo, Gusttavo Lima apareceu todo choroso nas redes sociais porque ele pode ficar de 2 a 8 anos sem poder fazer shows em que o cachê será pago com dinheiro público. Isso porque contratos de apresentações do cantor estão sendo investigado pelo Ministério Público de três estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais e Roraima.

O que é a investigação?

A investigação que está sendo feito pelo MP é para saber por qual razão as prefeituras contratam o serviço de um artista, que apresenta com o mesmo show, por valores muito diferentes de uma região do país para outra.

Apesar de estar encabeçado pelo Ministério Público, a decisão fica na responsabilidade do Tribunal de Contas da União, que, se avaliar necessário, indica a avaliação posterior.

Mesmo que seja condenado, existem brechas para que o cantor continue se apresentando em eventos criados pelas prefeituras ou órgãos públicos, pois se uma outra empresa, com outro CNPJ, contratá-lo e oferecer para alguma prefeitura, ele terá, em tese, direito de se apresentar.

A condenação de Gusttavo Lima é uma hipótese real, mas muito longe de acontecer pois além de ser um artista em relevância no Brasil, ele tem apoio político que pode ajudá-lo.

Show em Magé (RJ) vira alvo de investigação do Ministério Público

A prefeitura de Magé, no Rio de Janeiro, fez a contratação do cantor na última quarta-feira, 26, para apresentação no aniversário de 457 anos do município, em junho, pelo valor de R$ 1.004.000,00.

Fonte: Catraca Livre