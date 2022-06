Gusttavo Lima é condenado a pagar indenização por danos morais

Gusttavo Lima foi condenado pela Justiça e vai ter que pagar uma indenização de R$ 50 mil a uma mulher que foi vítima de uma de suas canções.

Gusttavo foi processado devido a música “Bloqueado”, que traz em uma de suas estrofes o número de um telefone. O problema é que a dona do número na vida real passou a receber inúmeras ligações e mensagens de fãs do cantor, que passaram a lhe importunar com trotes.

Luciana Alves Pereira Campos, dona do telefone, entrou na Justiça para pedir que seu número fosse imediatamente retirado da letra e substituído por qualquer outra coisa que não lhe causasse incômodos. No processo também consta o pedido para que os vídeos divulgados em redes sociais e plataformas como o YouTube fossem editados ou retirados do ar. Além disso, também pediu uma indenização de R$ 210 mil.