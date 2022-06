Guerra na Ucrânia ameaça “onda sem precedentes de fome e miséria”, diz ONU

A guerra na Ucrânia ameaça “desencadear uma onda sem precedentes de fome e miséria” em todo o mundo, disse o secretário-geral das Nações Unidas na quarta-feira (8).

“Para aqueles que estão no terreno, cada dia traz novo derramamento de sangue e sofrimento”, disse Antonio Guterres em Nova York. “E para as pessoas em todo o mundo, a guerra, juntamente com outras crises, ameaça desencadear uma onda sem precedentes de fome e miséria, deixando um caos social e econômico em seu rastro.”

A crise deste ano é sobre “falta de acesso”, disse ele. “O ano que vem pode ser por falta de comida.”

“Não se engane: nenhum país ou comunidade ficará intocado por essa crise de custo de vida”, finalizou o secretário.

Fonte/ CNN BRASIL