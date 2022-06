Grupo criminoso que matou jovem de 26 anos na cidade do povo em 2021 começa a ser ouvida pela primeira vara da justiça no Acre

O grupo criminoso que invadiu uma residência no conjunto habitacional Cidade do Povo começou a ser ouvido nesta quarta-feira (01/06) na 1ª vara do Tribunal do Júri.

Em abril do ano passado o grupo criminoso tirou a vida de Yuri Matheus Cavalcante de 26 anos de idade e feriu outras sete pessoas em Rio Branco.

Segundo a apuração da polícia oito pessoas invadiram a residência causando os crimes de homicídio e roubo no conjunto habitacional Cidade Povo.

No crime além dos criminosos usarem armamento pesado foi gravado um vídeo do momento da execução de Yuri Matheus Cavalcante e postado nas redes sociais repercutindo em todo o Estado e fora do Estado do Acre.