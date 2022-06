Grupo armado invade igreja e mata fiéis durante celebração na Nigéria

Um grupo de homens armados atacou neste domingo (5) uma igreja católica na região de Ondo, no sudoeste da Nigéria, e matou uma grande quantidade de fiéis, informaram o governo e a polícia. O ataque aconteceu durante uma missa matinal em Owo, área onde os atentados jihadistas e de grupos criminosos não são comuns.

“Ainda é cedo para dizer quantas pessoas morreram. Mas muitos fiéis perderam a vida e outros ficaram feridos”, disse à AFP Ibukun Odunlami, porta-voz da polícia na região de Ondo.

Abayomi, testemunha do ataque, afirmou que pelo menos 20 pessoas foram mortas. “Eu passava pelo bairro quando ouvi uma explosão e tiros dentro da igreja”, contou.

Por ora, não se sabe quem foram os responsáveis nem a motivação do ataque, descrito pelo presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, como “um assassinato odioso de fiéis”.

Há 12 anos a Nigéria enfrenta uma insurreição jihadista no nordeste do país, enquanto grupos criminosos cometem sequestros que envolvem grande número de vítimas no noroeste e grupos separatistas operam no sudeste.

Por R7